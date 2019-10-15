Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.\r\nОб этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.\r\nПри этом в 2020 году прогноз роста ВВП Украины сохранен на уровне 3%.\r\nПри этом инфляция к концу 2019 года в Украине, согласно прогнозу, замедлится до 7%, 2020 года – до 5,6%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДефицит текущего счета платежного баланса составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.\r\nПри этом Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.\r\nА Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа три месяца ВВП увеличился на 4,6%.