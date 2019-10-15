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15 октября 2019, вторник, 17:05 253
Экономика 2019-10-15T17:05:39+03:00
Українські Новини
МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

МВФ. Фото: bbc.com
МВФ. Фото: bbc.com

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.

Об этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.

При этом в 2020 году прогноз роста ВВП Украины сохранен на уровне 3%.

При этом инфляция к концу 2019 года в Украине, согласно прогнозу, замедлится до 7%, 2020 года – до 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

При этом Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

А Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.

За три месяца ВВП увеличился на 4,6%.

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