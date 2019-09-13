Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось

В январе-июле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 4 936,1 млн долларов.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nВ течение января-июля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 771,4 млн долларов по сравнению с январем-июлем 2018 года (январь-июль 2018 года отрицательное сальдо составило 4 164,7 млн долларов).\r\nЭкспорт товаров в январе-июле 2019 года составил 28 748,3 млн долларов, при этом он увеличился на 7,0% по сравнению с январем-июлем 2018 года.\r\nИмпорт товаров в январе-июле 2019 года составил 33 684,4 млн долларов, увеличившись на 8,5%.\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе-июне 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 3 736,4 млн долларов.\r\nВ 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.\r\nВ течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).\r\nТорговые операции с основными партнерами в январе-июле, млн долларов:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЭкспорт\r\n \r\n \r\nИмпорт\r\n \r\n\r\n\r\n \r\nянварь-июль\r\n% от общего\r\n \r\nянварь-июль\r\n% от общего\r\n\r\n\r\nВсего\r\n28748,3\r\n100,0\r\nВсего\r\n33684,4\r\n100,0\r\n\r\n\r\nПольша\r\n1976,0\r\n6,9\r\nКитай\r\n4803,9\r\n14,3\r\n\r\n\r\nРоссия\r\n1889,9\r\n6,6\r\nРоссия\r\n4434,1\r\n13,2\r\n\r\n\r\nКитай\r\n1868,5\r\n6,5\r\nГермания\r\n3532,2\r\n10,5\r\n\r\n\r\nТурция\r\n1530,2\r\n5,3\r\nПольша\r\n2256,0\r\n6,7\r\n\r\n\r\nИталия\r\n1487,0\r\n5,2\r\nБеларусь\r\n1969,2\r\n5,8\r\n\r\n\r\nЕгипет\r\n1327,3\r\n4,6\r\nСША\r\n1819,0\r\n5,4\r\n\r\n\r\nГермания\r\n1255,6\r\n4,4\r\nИталия\r\n1136,6\r\n3,4\r\n\r\n\r\nИндия\r\n1164,0\r\n4,0\r\nТурция\r\n1071,8\r\n3,2\r\n\r\n\r\n\r\nЭкспорт-импорт товаров в январе-июле, млн долларов:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЭкспорт\r\nИмпорт\r\n\r\n\r\n \r\nянварь-июль 2019\r\nянварь-июль 2018\r\nянварь-июль 2019\r\nянварь-июль 2018\r\n\r\n\r\nВсего\r\n28748,3\r\n26867,6\r\n33684,4\r\n31045,5\r\n\r\n\r\nЖивые животные и продукция животноводства\r\n764,2\r\n672,7\r\n544,1\r\n479,4\r\n\r\n\r\nПродукты растительного происхождения\r\n6453,1\r\n4773,0\r\n1040,1\r\n952,5\r\n\r\n\r\n- зерновые культуры\r\n5156,7\r\n3573,6\r\n127,3\r\n135,7\r\n\r\n\r\nЖиры и масла животного и растительного происхождения\r\n2799,9\r\n2653,9\r\n144,6\r\n153,2\r\n\r\n\r\nПродукция пищевой промышленности\r\n1856,4\r\n1686,1\r\n1336,2\r\n1238,4\r\n\r\n\r\nМинеральные продукты\r\n2952,6\r\n2450,3\r\n7341,9\r\n7545,6\r\n\r\n\r\nЭнергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего\r\n518,9\r\n498,0\r\n6823,4\r\n7092,9\r\n\r\n\r\nПродукция химической и связанных с ней отраслей промышленности\r\n1051,2\r\n1048,1\r\n4505,9\r\n4133,9\r\n\r\n\r\n- фармацевтическая продукция\r\n137,3\r\n113,5\r\n1149,2\r\n1101,8\r\n\r\n\r\n- удобрения\r\n65,5\r\n66,0\r\n807,5\r\n556,1\r\n\r\n\r\nПолимерные материалы, пластмассы и каучук\r\n407,8\r\n421,3\r\n2036,4\r\n2016,2\r\n\r\n\r\nКожаное и меховое сырье и изделия из них\r\n87,9\r\n101,3\r\n162,1\r\n175,2\r\n\r\n\r\nДревесина и изделия из нее\r\n867,9\r\n899,4\r\n166,3\r\n170,9\r\n\r\n\r\nБумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов\r\n264,5\r\n324,1\r\n589,8\r\n625,5\r\n\r\n\r\nТекстиль и текстильные изделия\r\n497,8\r\n485,7\r\n1215,4\r\n1063,3\r\n\r\n\r\nОбувь, головные уборы, зонтики\r\n117,4\r\n129,4\r\n255,6\r\n179,5\r\n\r\n\r\nИзделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла\r\n245,9\r\n236,9\r\n433,8\r\n424,0\r\n\r\n\r\nЖемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни\r\n34,6\r\n23,0\r\n52,5\r\n33,1\r\n\r\n\r\nНеблагородные металлы и изделия из них\r\n6546,1\r\n7209,4\r\n2094,8\r\n1937,8\r\n\r\n\r\n- черные металлы\r\n5614,6\r\n6197,1\r\n741,5\r\n752,0\r\n\r\n\r\nМашины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура\r\n2552,8\r\n2707,1\r\n7000,1\r\n6266,9\r\n\r\n\r\n- реакторы ядерные, котлы, машины\r\n951,1\r\n988,7\r\n3762\r\n3589,7\r\n\r\n\r\n- электрические машины и оборудование\r\n1601,7\r\n1718,6\r\n3238,1\r\n2680,5\r\n\r\n\r\nТранспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства\r\n507,5\r\n375,6\r\n3452,6\r\n2466,1\r\n\r\n\r\n- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного\r\n76,1\r\n78,9\r\n3269,1\r\n2335,1\r\n\r\n\r\nПриборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты\r\n98,5\r\n79,8\r\n532\r\n468,3\r\n\r\n\r\nРазличные товары и изделия\r\n494\r\n480,1\r\n514\r\n448,9\r\n\r\n\r\nПроизведения искусства\r\n0,4\r\n0,7\r\n1\r\n0,9\r\n\r\n\r\nТовары приобретенные в портах\r\n3,3\r\n3,0\r\n191,6\r\n186,7\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.\r\nВ течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).\r\nТем временем платежный баланс в июне сведен с дефицитом $1,2 млрд.