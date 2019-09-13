Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось

В январе-июле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 4 936,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-июля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 771,4 млн долларов по сравнению с январем-июлем 2018 года (январь-июль 2018 года отрицательное сальдо составило 4 164,7 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-июле 2019 года составил 28 748,3 млн долларов, при этом он увеличился на 7,0% по сравнению с январем-июлем 2018 года.

Импорт товаров в январе-июле 2019 года составил 33 684,4 млн долларов, увеличившись на 8,5%.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 3 736,4 млн долларов.

В 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе-июле, млн долларов:

Экспорт Импорт январь-июль % от общего январь-июль % от общего Всего 28748,3 100,0 Всего 33684,4 100,0 Польша 1976,0 6,9 Китай 4803,9 14,3 Россия 1889,9 6,6 Россия 4434,1 13,2 Китай 1868,5 6,5 Германия 3532,2 10,5 Турция 1530,2 5,3 Польша 2256,0 6,7 Италия 1487,0 5,2 Беларусь 1969,2 5,8 Египет 1327,3 4,6 США 1819,0 5,4 Германия 1255,6 4,4 Италия 1136,6 3,4 Индия 1164,0 4,0 Турция 1071,8 3,2

Экспорт-импорт товаров в январе-июле, млн долларов:

Экспорт Импорт январь-июль 2019 январь-июль 2018 январь-июль 2019 январь-июль 2018 Всего 28748,3 26867,6 33684,4 31045,5 Живые животные и продукция животноводства 764,2 672,7 544,1 479,4 Продукты растительного происхождения 6453,1 4773,0 1040,1 952,5 - зерновые культуры 5156,7 3573,6 127,3 135,7 Жиры и масла животного и растительного происхождения 2799,9 2653,9 144,6 153,2 Продукция пищевой промышленности 1856,4 1686,1 1336,2 1238,4 Минеральные продукты 2952,6 2450,3 7341,9 7545,6 Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 518,9 498,0 6823,4 7092,9 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 1051,2 1048,1 4505,9 4133,9 - фармацевтическая продукция 137,3 113,5 1149,2 1101,8 - удобрения 65,5 66,0 807,5 556,1 Полимерные материалы, пластмассы и каучук 407,8 421,3 2036,4 2016,2 Кожаное и меховое сырье и изделия из них 87,9 101,3 162,1 175,2 Древесина и изделия из нее 867,9 899,4 166,3 170,9 Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов 264,5 324,1 589,8 625,5 Текстиль и текстильные изделия 497,8 485,7 1215,4 1063,3 Обувь, головные уборы, зонтики 117,4 129,4 255,6 179,5 Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 245,9 236,9 433,8 424,0 Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 34,6 23,0 52,5 33,1 Неблагородные металлы и изделия из них 6546,1 7209,4 2094,8 1937,8 - черные металлы 5614,6 6197,1 741,5 752,0 Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 2552,8 2707,1 7000,1 6266,9 - реакторы ядерные, котлы, машины 951,1 988,7 3762 3589,7 - электрические машины и оборудование 1601,7 1718,6 3238,1 2680,5 Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства 507,5 375,6 3452,6 2466,1 - средства надземного транспорта, кроме железнодорожного 76,1 78,9 3269,1 2335,1 Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 98,5 79,8 532 468,3 Различные товары и изделия 494 480,1 514 448,9 Произведения искусства 0,4 0,7 1 0,9 Товары приобретенные в портах 3,3 3,0 191,6 186,7

Как сообщали Українські Новини, в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Тем временем платежный баланс в июне сведен с дефицитом $1,2 млрд.