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29 ноября 2019, пятница, 09:51 266
Финансы 2019-11-29T09:51:59+02:00
Українські Новини
В октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен: соцработники получают меньше всех

В октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен: соцработники получают меньше всех

средняя зарплата, Зарплата
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

В то время, как украинцам задолжали больше 3 миллиардов гривен невыплаченных зарплат, в октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 0,4%, или на 40 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 862 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 211 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в октябре, гривен:

  октябрь октябрь в % к сентябрю
Средняя 10 727 100,4
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 564 100,4
Промышленность 12 190 100,7
- Добывающая промышленность 16 169 97,2
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 495 101,0
- Обрабатывающая промышленность 10 684 104,1
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 891 104,8
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 643 101,9
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 596 101,3
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 12 209 104,2
- химическое производство 19 798 103,3
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 11 006 102,4
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 864 102,7
- металлургия и обработка металла 11 327 95,8
- производство компьютеров, электронной иоптической продукции 12 346 90,0
- производство электрического и электронного оборудования 10 839 100,9
- производство машин и оборудования 10 418 92,4
- производство транспортного оборудования 12 054 98,2
- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 11 330 98,8
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 942 102,0
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 771 103,0
Строительство 9 595 97,8
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11 167 101,9
Транспорт и связь 12 004 101,1
Временноеразмещениеи организация питания 7 030 103,6
Информацияи телекоммуникации 17 057 99,9
Финансовая деятельность 19 571 109,2
Операции с недвижимостью 8 813 102,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 516 98,6
Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 9 355 106,9
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15 053 99,4
Образование 8 118 96,2
Здравоохранение и социальная помощь 7 002 101,2
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 467 94,2
Предоставлениедругих услуг 8 932 100,5

Как сообщали Українські Новини, в сентябре средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех.

Украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум

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