НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря

После понижения курса гривны в четверг, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-30 ноября-1 декабря, на 5,12 коп. до 24,0356 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3105,3241 100 долларов США 2403,5575 100 швейцарских франков 2406,6191 1000 иен 219,5116 10 российских рублей 3,7497 100 евро 2645,115

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

Кроме того, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с курсом доллара 27 ноября на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Тем временем в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.