САП хочет арестовать Альперина с залогом 288 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять под стражу бизнесмена Вадима Альперина, который отказался от дачи показаний в НАБУ, и назначить залог в 288 млн гривен. Об этом сообщается в телеграм-канале UN - сливы и груши. "Арест и залог 288 млн", - говорится в сообщении. По данным источника, ходатайство подано в Высший антикоррупционный суд, но пока еще не определен судья, который будет рассматривать меру пресечения. Суд, вероятнее всего, состоится в пятницу 29 ноября. Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину. Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.