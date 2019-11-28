САП хочет арестовать Альперина с залогом 288 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять под стражу бизнесмена Вадима Альперина, который отказался от дачи показаний в НАБУ, и назначить залог в 288 млн гривен.

Об этом сообщается в телеграм-канале UN - сливы и груши.

"Арест и залог 288 млн", - говорится в сообщении.

По данным источника, ходатайство подано в Высший антикоррупционный суд, но пока еще не определен судья, который будет рассматривать меру пресечения.

Суд, вероятнее всего, состоится в пятницу 29 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.

