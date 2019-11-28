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28 ноября 2019, четверг, 10:32 854
Судебная власть 2019-11-28T11:30:03+02:00
Українські Новини
Бизнесмен Альперин отказался от дачи показаний НАБУ

Бизнесмен Альперин отказался от дачи показаний НАБУ

Вадим Альперин, НАБУ, Контрабанда, Бизнесмен
Вадим Альперин. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Вадим Альперин. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Задержанный сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) бизнесмен, известный как "король контрабанды", Вадим Альперин отказался от дачи показаний.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он ничего не говорит", - сказал он.

По его словам, Альперин ведет себя дерзко и отказывается от любых показаний.

Альперина задержали после того, как он приехал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Правоохранители считают, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Следствие считает его главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, по заниженным ценам.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. 26 ноября Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. 

 

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