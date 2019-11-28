САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти під варту бізнесмена Вадима Альперіна, який відмовився від дачі свідчень у НАБУ, і призначити заставу 288 млн гривень.

Про це повідомляється в телеграм-каналі UN - сливи та груші.

"Арешт і заставу 288 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами джерела, клопотання подано до Вищого антикорупційного суду, але поки ще не визначений суддя, який розглядатиме запобіжний захід.

Суд, найімовірніше, відбудеться в п'ятницю 29 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці. А адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

Також НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.