підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 18:16 29
Судова влада 2019-11-28T18:25:05+02:00
Українські Новини
САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень

САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень

Вадим Альперін, САП, Арешт, застава
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти під варту бізнесмена Вадима Альперіна, який відмовився від дачі свідчень у НАБУ, і призначити заставу 288 млн гривень.

Про це повідомляється в телеграм-каналі UN - сливи та груші.

"Арешт і заставу 288 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами джерела, клопотання подано до Вищого антикорупційного суду, але поки ще не визначений суддя, який розглядатиме запобіжний захід.

Суд, найімовірніше, відбудеться в п'ятницю 29 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці. А адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

Також НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.

Більше новин про: Вадим Альперін САП Арешт застава

Архів
Новини
Грецькі острови і Афіни готуються до руйнівного цунамі 19:34
Одеські портовики просять прем'єра звільнити в.о. голови АМПУ Вецкаганса, – ЗМІ 19:18
Рецедевист боявся винесення вироку і зірвав 100 судових засідань, справу передано до суду 19:02
Омбудсмен повідомляє, що прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП. Фото: facebook.com/KulebaMykola
Кулеба показав перше фото з лікарняної палати в клініці "Феофанії" 18:56
САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень 18:16
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok