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28 ноября 2019, четверг, 11:25 379
Финансы 2019-11-28T11:30:01+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля в Киеве обвалился

Курс продажи рубля в Киеве обвалился

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В четверг, 28 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 27 ноября, вырос на 3 копейки до 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне понизился на 3 копейки и составил 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 28 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,82
Максимальный 3,71 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 ноября на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

А с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. 

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