Курс продажу рубля в Києві обвалився

У четвер, 28 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 27 листопада, зріс на 3 копійки до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні знизився на 3 копійки і становить 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля 28 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,82 Максимальний 3,71 5,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. в середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

А з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.