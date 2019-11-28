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28 листопада 2019, четвер, 11:25 10
Фінанси 2019-11-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
Курс продажу рубля в Києві обвалився

Курс продажу рубля в Києві обвалився

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У четвер, 28 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 27 листопада, зріс на 3 копійки до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні знизився на 3 копійки і становить 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля 28 листопада в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,43 3,82
Максимальний 3,71 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. в середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

А з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

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