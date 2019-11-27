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27 ноября 2019, среда, 11:41 771
Финансы 2019-11-27T11:53:37+02:00
Українські Новини
Курс рубля в Киеве обвалился

Курс рубля в Киеве обвалился

Курс валют, Обмен валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве

В среду, 27 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 26 ноября, понизился на 2 копейки до 3,40 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне понизился на 3 копейки и составил 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 27 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,40 3,85
Максимальный 3,71 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, псле того, как гривна установила очередной рекорд, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

В Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. 

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