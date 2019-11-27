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27 ноября 2019, среда, 18:39 1657
Политика 2019-11-27T19:15:25+02:00
Українські Новини
Юлия Мендель рассказала, какая у нее зарплата

Юлия Мендель рассказала, какая у нее зарплата

Юлия Мендель, зарплата чиновников, зарплаты чиновников

Зарплата пресс-секретаря президента Юлии Мендель составляет 25 тысяч гривен. Об этом она рассказала в интервью с Наталией Влащенко.

"25. Чуть-чуть больше иногда. Ну как 25… Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то… И потом я летаю, и там, типа, $100−200, вот где-то так", — сказала Мендель в ответ на вопрос, может ли озвучить свою зарплату.

Как сообщали Українські Новини, в то время как зарплата Президента Владимира Зеленского за сентябрь составила 28 тыс. гривен, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заработал 43,2 тыс. гривен, а руководитель Государственного управления делами (ГУД) Сергей Борзов - 77,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины в микроблоге Twitter. Также Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, Зеленский обойдется бюджету дороже, чем Порошенко

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