Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед с надписью "Его Превосходительству Мистеру"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Президенту Владимиру Зеленскому именной электрический велосипед.

Об этом генеральный директор государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, проиллюстрированному фотографиями, Президент получил в подарок электрический велосипед с надписью: "Президенту Украины Его Превосходительству Мистеру Владимиру Зеленскому".

Главный герой сериала "Слуга народа" Президент Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, ездил на работу на велосипеде.

Как сообщали Українськi Новини, на инаугурацию Зеленского приезжала президент Эстонии Кальюлайд.

Ранее Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан Эстонии. Ранее министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Эстонии Урмас Рейнсалу обсудили вопрос визовой политики Эстонии в отношении Украины, и украинская сторона осталась довольной эстонской позицией.