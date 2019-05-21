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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:10 34274
Общество 2019-05-21T18:30:08+03:00
Українські Новини
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра

Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра

Ляшко на велосипеде
Ляшко на велосипеде

Сегодня утром, 21 мая, депутат Олег Ляшко приехал в Администрацию Президента на консультации главы государства Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, сообщается, что Ляшко возмутился отсутствием парковки для его транспорта, сказав "не вижу парковки для велосипедов".

Также Ляшко предложил желающим покататься на велосипеде, однако потом поставить его обратно.

Ляшко оставил свой велосипед без присмотра. Обычно велосипеды привязывают цепью к столбу или парковке, чтобы избежать кражи.

Сам велосипед Ляшко опломбирован. Судя по всему Службой безопасности либо УДО.

Велосипед Ляшко фирмы Specialized серии P Series в интернете стоит в диапазоне 10-17 тысяч гривен, что сопоставимо со стоимостью моделей для детей, и находится в нижнем ценовом сегменте.

Сейчас на велосипеде Ляшко катаются журналисты, которые на Банковой ожидают окончания консультаций руководителей фракций рады с Зеленским по роспуску парламента.

Как сообщали Українські Новини, Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.

Ранее Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом

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