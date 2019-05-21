Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра

Сегодня утром, 21 мая, депутат Олег Ляшко приехал в Администрацию Президента на консультации главы государства Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nТак, сообщается, что Ляшко возмутился отсутствием парковки для его транспорта, сказав "не вижу парковки для велосипедов".\r\n\r\nТакже Ляшко предложил желающим покататься на велосипеде, однако потом поставить его обратно.\r\n\r\nЛяшко оставил свой велосипед без присмотра. Обычно велосипеды привязывают цепью к столбу или парковке, чтобы избежать кражи.\r\nСам велосипед Ляшко опломбирован. Судя по всему Службой безопасности либо УДО.\r\n\r\nВелосипед Ляшко фирмы Specialized серии P Series в интернете стоит в диапазоне 10-17 тысяч гривен, что сопоставимо со стоимостью моделей для детей, и находится в нижнем ценовом сегменте.\r\nСейчас на велосипеде Ляшко катаются журналисты, которые на Банковой ожидают окончания консультаций руководителей фракций рады с Зеленским по роспуску парламента.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.\r\nРанее Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом