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20 мая 2019, понедельник, 13:15 727 Видео
Политика 2019-05-20T13:16:35+03:00
Українські Новини
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко, чтобы попасть на инаугурацию президента Владимира Зеленского, проехался правительственным кварталом на велосипеде. Свой маршрут политик начал с Софийской площади, а закончил возле здания Верховной Рады. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - пояснил мэр.

Виталий Кличко рассказал, что сегодня, когда из-за инаугурации президента Владимира Зеленского возникли проблемы с передвижением по Киеву, велосипед оказался лучшим средством передвижения. Именно поэтому политик отправился на инаугурацию на двухколесном транспорте.

"Доехал на инаугурацию. Велосипед сегодня - самый удобный транспорт", - поделился впечатлениями мэр Киева после поездки.

Напомним, Виталий Кличко активно популяризирует велосипед как вид транспорта. По инициативе мэра столицы в городе обустраиваются специальные дорожки, развивается городской сервис велопроката. А сам Кличко регулярно принимает участие в акции "На велосипеде на работу". Таким образом политик поддерживает велосоощество, ежегодно растущее в столице.

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