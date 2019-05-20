Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко, чтобы попасть на инаугурацию президента Владимира Зеленского, проехался правительственным кварталом на велосипеде. Свой маршрут политик начал с Софийской площади, а закончил возле здания Верховной Рады. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - пояснил мэр.

Виталий Кличко рассказал, что сегодня, когда из-за инаугурации президента Владимира Зеленского возникли проблемы с передвижением по Киеву, велосипед оказался лучшим средством передвижения. Именно поэтому политик отправился на инаугурацию на двухколесном транспорте.

"Доехал на инаугурацию. Велосипед сегодня - самый удобный транспорт", - поделился впечатлениями мэр Киева после поездки.

Напомним, Виталий Кличко активно популяризирует велосипед как вид транспорта. По инициативе мэра столицы в городе обустраиваются специальные дорожки, развивается городской сервис велопроката. А сам Кличко регулярно принимает участие в акции "На велосипеде на работу". Таким образом политик поддерживает велосоощество, ежегодно растущее в столице.