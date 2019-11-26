Продажа рубля обвалилась в обменниках Киева

Во вторник, 26 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 25 ноября, вырос на 2 копейки до 3,42 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Курс продажи рубля упал на 3 копейки и составил 3,88 гривен за 10 рублей. Курс рубля 26 ноября в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 3,88 Максимальный 3,76 4,10 Минимальный 2,30 3,74 Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH\/USD. НБУ повысил курс гривны в начале недели: официальный курс валют на 26 ноября. Также обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке. А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на конец 2019 года. Тем временем, эксперты рассказали, что будет с гривной после большого размещения ОВГЗ 26 ноября.