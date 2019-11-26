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26 ноября 2019, вторник, 11:13 576
Финансы 2019-11-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Продажа рубля обвалилась в обменниках Киева

Продажа рубля обвалилась в обменниках Киева

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли

Во вторник, 26 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 25 ноября, вырос на 2 копейки до 3,42 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 3 копейки и составил 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 26 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,42 3,88
Максимальный 3,76 4,10
Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. НБУ повысил курс гривны в начале недели: официальный курс валют на 26 ноябряТакже обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке. А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. Тем временем, эксперты рассказали, что будет с гривной после большого размещения ОВГЗ 26 ноября.

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