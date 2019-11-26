Продаж рубля впав в обмінниках Києва

У вівторок, 26 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 25 листопада, виріс на 2 копійки до 3,42 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Курс продажу рубля впав на 3 копійки і становить 3,88 грн за 10 рублів. Курс рубля 26 листопада в обмінниках Києва: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,42 3,88 Максимальний 3,76 4,10 Мінімальний 2,30 3,74 Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH\/USD. НБУ підвищив курс гривні на початку тижня: офіційний курс валют на 26 листопада. обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року.