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26 листопада 2019, вівторок, 11:13 5
Фінанси 2019-11-26T11:16:58+02:00
Українські Новини
Продаж рубля впав в обмінниках Києва

Продаж рубля впав в обмінниках Києва

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У вівторок, 26 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 25 листопада, виріс на 2 копійки до 3,42 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 3 копійки і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля 26 листопада в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 3,88
Максимальний 3,76 4,10
Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. НБУ підвищив курс гривні на початку тижня: офіційний курс валют на 26 листопада. обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

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