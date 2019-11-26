Стала известна дата введения монеты в 5 гривен

Национальный банк намерен ввести монеты 5 гривен с 20 декабря 2019 и 10 гривен в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передают Українські Новини.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны НБУ ввел с 27 апреля 2018 года.

При этом отмечается, что будет параллельный оборот как монет так и банкнот вышеуказанных номиналов 1,2,5 и 10 гривен.

Банкноты не нужно обменивать на новые монеты.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ввел банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывел из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

Также можно посмотреть процесс печати купюр номиналом в 1000 гривен. Также в НБУ заверили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен никак не повлияет на инфляцию. Тем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.