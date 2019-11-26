Стала відома дата введення монети в 5 гривень

Національний банк має намір ввести монети 5 гривень з 20 грудня 2019 і 10 гривень у 2020 році.

Про це свідчать дані на сайті НБУ, передають Українські Новини.

Монети номіналом 1 і 2 гривні НБУ ввів з 27 квітня 2018 року.

При цьому зазначається, що буде паралельний обіг як так монет і банкнот вищевказаних номіналів 1,2,5 і 10 гривень.

Банкноти не потрібно обмінювати на нові монети.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ ввів банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивів з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

Також можна переглянути процес друку купюр номіналом у 1000 гривень. Також у НБУ запевнили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень ніяк не вплине на інфляцію. Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.