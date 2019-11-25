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25 ноября 2019, понедельник, 16:02 77
Транспорт 2019-11-25T16:30:01+02:00
Українські Новини
Турецкая авиакомпания приостановила рейсы из Одессы в Стамбул

Турецкая авиакомпания приостановила рейсы из Одессы в Стамбул

Turkish Airlines, авиарейсы, Авиакомпания, Одесса-Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines, которая ранее запустила прямой рейс из Киева в Бодрум, временно приостановила выполнение авиарейсов "Стамбул – Одесса".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Одесса".

Дата возобновления авиарейсов уточняется.

Turkish Airlines выполняли по 2 рейса "Стамбул – Одесса" в сутки.

Также рейсы в Стамбул из Одессы выполняют авиакомпании Atlasglobal UA, МАУ и Onur Air.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Pegasus Airlines (Турция) намерена открыть прямые рейсы по маршруту "Киев - Даламан (Турция)" с 27 апреля 2020 года.

При этом за январь-июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 4,58% до 650,378 тыс. туристов, несмотря на то, что цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились. 

Ранее  Turkish Airlines запустил новую анимированную видеоинструкцию по безопасности в полете с участием знакомых супергероев LEGO. Видеоинструкция по безопасности является первым подобным видео LEGO и демонстрирует поэтапные инструкции для пассажиров в забавном и неповторимом стиле.

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