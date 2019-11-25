Турецкая авиакомпания приостановила рейсы из Одессы в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines, которая ранее запустила прямой рейс из Киева в Бодрум, временно приостановила выполнение авиарейсов "Стамбул – Одесса".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Одесса".

Дата возобновления авиарейсов уточняется.

Turkish Airlines выполняли по 2 рейса "Стамбул – Одесса" в сутки.

Также рейсы в Стамбул из Одессы выполняют авиакомпании Atlasglobal UA, МАУ и Onur Air.

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