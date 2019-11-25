подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Морозы пришли, но тепло не у всех: к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев
25 ноября 2019, понедельник, 11:21 1922 Инфографика
Экономика 2019-11-25T12:15:42+02:00
Українські Новини
Морозы пришли, но тепло не у всех: к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев

Морозы пришли, но тепло не у всех: к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев

Отопительный сезон, Отопление, Минрегион
Отопление
Отопление

В то время, как в Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон

по состоянию на 08:30 25 ноября 20 областей полностью завершили подключение систем отопления жилых домов и социальных объектов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, завершили подключение систем отопления в Херсонской и Черновицкая области.

Также полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Не полностью подключены к отоплению социальные объекты в Запорожской (99,7%), Кировоградской (99,7%) и Полтавской (98,1%) областях.

Не все жилые дома подключены к отоплению в Кировоградской (93,1%) и Одесской (99,9%) областях, а также в Киеве (99,9%).

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник в Украине температура опустится до -9. Ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М". 

Ранее Українські Новини рассказали о том, как сократить расходы на отоплении, а также о том, когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи.

Больше новостей о: Отопительный сезон Отопление Минрегион

Архив
Новости
75% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным 12:18
Промышленность дотирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд грн в год, - СМИ 12:09
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО после внесения 570 тыс. гривен залога 12:07 Обновляется
Не Крымом единым: России нужна вся южная сторона Украины для контроля над Востоком, - Климкин 12:00
Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки 11:54
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok