Морозы пришли, но тепло не у всех: к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев

В то время, как в Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон,

по состоянию на 08:30 25 ноября 20 областей полностью завершили подключение систем отопления жилых домов и социальных объектов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, завершили подключение систем отопления в Херсонской и Черновицкая области.

Также полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Не полностью подключены к отоплению социальные объекты в Запорожской (99,7%), Кировоградской (99,7%) и Полтавской (98,1%) областях.

Не все жилые дома подключены к отоплению в Кировоградской (93,1%) и Одесской (99,9%) областях, а также в Киеве (99,9%).

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник в Украине температура опустится до -9. Ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М".

Ранее Українські Новини рассказали о том, как сократить расходы на отоплении, а также о том, когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи.