Украина 4 года не импортирует газ из России

Украина 4 года не импортирует газ из России для собственного потребления.

Импорт газа из России по контракту НАК "Нафтогаза" и "Газпрома" был прекращен 25 ноября 2015 года.

В этот день на заседании Кабинета Министров бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что правительство поручило Нафтогазу прекратить покупать газ у России.

Официальной причиной отказа покупки газа у Газпрома стала его завышенная цена.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как проходят слушания апелляционного суда по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках и транзите российского газа, компания "Газпром" (Россия) может начать поставки природного газа в Украину с 1 января 2020 года.

В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из Швейцарии. Темв ременем импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума. ООО "Оператор ГТС Украины" заявляет, что импорт природного газа увеличился до 69,1 млн куб. м/сутки. Ранее "Нефтегаз" планировал увеличить импорт газа почти на 20% в 2019. Цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%