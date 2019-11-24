подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 ноября 2019, воскресенье, 08:52 223
Экономика 2019-11-24T09:05:14+02:00
Українські Новини
Украина 4 года не импортирует газ из России

Украина 4 года не импортирует газ из России

Нефтегаз, Газ, Газпром, Импорт газа

Украина 4 года не импортирует газ из России для собственного потребления.

Импорт газа из России по контракту НАК "Нафтогаза" и "Газпрома" был прекращен 25 ноября 2015 года.

В этот день на заседании Кабинета Министров бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что правительство поручило Нафтогазу прекратить покупать газ у России.

Официальной причиной отказа покупки газа у Газпрома стала его завышенная цена.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как проходят слушания апелляционного суда по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках и транзите российского газа, компания "Газпром" (Россия) может начать поставки природного газа в Украину с 1 января 2020 года. 

В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из Швейцарии. Темв ременем импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума. ООО "Оператор ГТС Украины" заявляет, что импорт природного газа увеличился до 69,1 млн куб. м/сутки. Ранее "Нефтегаз" планировал увеличить импорт газа почти на 20% в 2019. Цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%

Больше новостей о: Нефтегаз Газ Газпром Импорт газа

Архив
Новости
Украина 4 года не импортирует газ из России 08:52
Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы в США на Украину, - NYT 08:27
Доллар может упасть ниже 24 гривен: аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке 05:50
Украинцам перестали выдавать больничные листы: как получить выплаты 05:45
Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина 23:49
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok