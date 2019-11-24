Україна 4 роки не імпортує газ з Росії

Україна 4 роки не імпортує газ з Росії для власного споживання.

Імпорт газу з Росії за контрактом НАК "Нафтогазу" і "Газпрому" був припинений 25 листопада 2015 року.

У цей день на засіданні Кабінету Міністрів колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про те, що уряд доручив Нафтогазу припинити купувати газ у Росії.

Офіційною причиною відмови купівлі газу у Газпрому стала його завищена ціна.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як проходять слухання апеляційного суду щодо рішення Стокгольмського арбітражу по справі про постачання і транзит російського газу, компанія "Газпром" (Росія) може почати постачання природного газу в Україну з 1 січня 2020 року.

В минулому році Україна імпортувала більше всього газу зі Швейцарії. Тим часом імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму. ТОВ "Оператор ГТС України" заявляє, що імпорт природного газу збільшився до 69,1 млн куб. м/добу. Раніше "Нафтогаз" планував збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019. Ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%