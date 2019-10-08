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  • В Стокгольме завтра состоятся слушания по делу "Нефтегаза" и "Газпрома"
08 октября 2019, вторник, 18:48 28
Экономика 2019-10-08T18:53:41+03:00
Українські Новини
В Стокгольме завтра состоятся слушания по делу "Нефтегаза" и "Газпрома"

В Стокгольме завтра состоятся слушания по делу "Нефтегаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж. Фото: enovosti.info
Стокгольмский арбитраж. Фото: enovosti.info

Завтра, 9 октября, состоятся слушания апелляционного суда по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках и транзите российского газа между "Нефтегазом" и "Газпромом", сообщил исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решение арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати". Из-за этого решения Украина теперь не должна платить Газпрому $80 млрд", — написал Витренко, и добавил, что слушания начинаются завтра, 9 октября.


Как сообщали Українські Новини, Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Стокгольмский арбитраж Юрий Витренко

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