В Стокгольме завтра состоятся слушания по делу "Нефтегаза" и "Газпрома"

Завтра, 9 октября, состоятся слушания апелляционного суда по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках и транзите российского газа между "Нефтегазом" и "Газпромом", сообщил исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решение арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати". Из-за этого решения Украина теперь не должна платить Газпрому $80 млрд", — написал Витренко, и добавил, что слушания начинаются завтра, 9 октября.



Как сообщали Українські Новини, Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа.



"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.



28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



