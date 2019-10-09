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09 октября 2019, среда, 14:33 211
Экономика 2019-10-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
"Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020, - Коболев

"Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020, - Коболев

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

В то время, как проходят слушания апелляционного суда по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках и транзите российского газа, компания "Газпром" (Россия) может начать поставки природного газа в Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев в ходе "Украинского газового форума", передают Українські Новини.

"Газпрому" ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают", - сказал он.

При этом Коболев добавил, что "Газпром" может осуществлять поставки достаточно эффективно, если будет поставлять газ дешевле, чем европейские поставщики. "Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина заинтересована в прямых закупках природного газа из России на рыночных условиях.

Также Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа. "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.


28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

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