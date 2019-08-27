"Нефтегаз" планирует увеличить импорт газа почти на 20% в 2019

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" планирует увеличить импорт природного газа на 18,1%, или на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в пояснительной записке к внесенному в Кабинет Министров проекту финансового плана НАКа, текстом которой располагают Українські Новини.

Весь газ будет импортирован из Европы.

Всего в 2019 году "Нефтегаз" рассчитывает оперировать ресурсом природного газа в размере 30,044 млрд. куб. м, из которого 14,266 млрд куб. м будет добыто в Украине (13,627 млрд. куб. м – "Укргаздобычей"), 8,266 млрд куб. м – импортировано, 7,512 млрд. куб. м – отобрано из ПХГ.

В 2019 "Нефтегаз" рассчитывает закачать в ПХГ 9,746 млрд. куб. м, из них 5,102 млрд – собственной добычи, а 4,644 млрд куб. м – импортированного.

Всего к конце года НАК рассчитывает накопить в ПХГ 15,210 млрд кубометров газа, из них 3,245 млрд составит газ собственной добычи, а 11,875 млрд кубометров – импортный (включая остатки запасов накопленного по итогам 2018 года).

По мнению НАКа, такие объемы плюс остаток, обеспеченный другими участниками рынка (обычно около 1 млрд гривен), позволит обеспечить украинских потребителей газом в январе-феврале 2020, а при благоприятных погодных условиях – и в марте.

Такой вариант развития событий необходим в случае, если импорт газа в январе-феврале 2020 году будет невозможен из-за вероятного прекращения транзита российского газа через Украину с 2020 года.

Как сообщалось, по состоянию на 21 августа запас газа в ПХГ составляет 17,4 млрд. кубометров.

В 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" импортировала с европейского рынка 7 млрд куб. м газа, что на 19,5%, или на 1,7 млрд куб. м меньше, чем за 2017 год.

В 2018 году Украина снизила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" на 7,2%, или на 6,7 млрд куб. м, до 86,77 млрд куб. м по сравнению с 2017 годом (93,457 млрд куб. м).

В 2018 году Украина в целом снизила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,455 млрд куб. м до 10 590,6 млн куб. м по сравнению с 2017 годом.

В 2018 "Укргаздобыча" сократила добычу товарного газа и увеличила его расходы на производственные нужды.