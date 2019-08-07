Цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в июле снизилась на 4%, или на 7,93 долларов/тыс. куб. м до 188,5148 долларов/тыс. куб. м по сравнению с июнем 2019 года (196,4491 долларов/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июле снизилась на 6,8%, или на 348,729 гривен/тыс. куб. м до 4 811,7779 гривен/тыс. куб. м по сравнению с июнем (5 160,5069 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Отметим, в январе 2018 года, согласно данным Минэкономики, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа за 1 тыс. куб. м, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, составляла 272,9 долларов (7 784,1 гривен); в феврале - 276,96 долларов (7 429,55 гривен), в марте - 274,57 долларов (7 153,5 гривен), в апреле - 309,91 долларов (8 099,76 гривен), в мае - 260,011 долларов (6 806,4 гривен), в июне 266,3504 долларов (6 960,18 гривен), в июле - 288,8154 долларов (7 593,75 гривен), в августе - 286,6482 долларов (7 910,1707 гривен), в сентябре 304,3642 долларов (8 490,3267 гривен), в октябре - 323,4418 долларов (9 059,126 гривен), в ноябре - 339,2114 долларов (9 471,9252 гривен), в декабре - 329,0421 долларов (9 062,3226 гривен).

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ.