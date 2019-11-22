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22 ноября 2019, пятница, 19:06 26
Верховная Рада и партии 2019-11-22T19:06:25+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, могут ли вернуть Иванисова во фракцию

В "Слуге народа" рассказали, могут ли вернуть Иванисова во фракцию

Слуга народа, Александр Корниенко, Роман Иванисов
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com

Фракция "Слуга народа" не намерена возвращать депутата Романа Иванисова, который покинул партию из-за появившейся в СМИ информации о его судимости за изнасилование. Об этом заявил заместитель председателя фракции и председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Радио НВ".

Так, Корниенко заявил, что Иванисов уже приостановил участие во фракции и после всей опубликованной о нем информации его не смогут вернуть во фракцию

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем вернуть его во фракцию, даже если он захочет", - заявил Корниенко.

Как сообщали Українські Новини, Роман Иванисов пообщался с пранкером "Джокером" на тему информации о групповом изнасиловании депутатом и его друзьями несовершеннолетней девушки.

Ранее Арахамия заявил, что проблемных депутатов в "Слуге народа" немного. Также сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex.

Тем временем жертва депутата Иванисова рассказала шокирующие подробности изнасилования.

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