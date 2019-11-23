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23 листопада 2019, субота, 06:00 25 Документ
Силові структури 2019-11-23T10:00:02+02:00
Українські Новини
Надбавки та премії: Рябошапка отримав зарплату 134 тисячі гривень

Надбавки та премії: Рябошапка отримав зарплату 134 тисячі гривень

Зарплата, Руслан Рябошапка, зарплата чиновників
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за жовтень склала 133 334 гривні.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень.

Раніше генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів за справами Майдану. За його словами, частину речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавив колишнього генпрокурора Юрія Луценка премії за вересень.

Крім того, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура може почати розслідування проти українських олігархів. В тому числі, проти Коломойського і Ахметова. Однак, поки що не вистачає потужностей.

Тим часом, Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорам.

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