Иванисов сложит мандат, если скандал с изнасилованием подтвердится, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прилетел в Очаков Николаевской области и вскоре устроил встречу с журналистами, на которой заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на видеотрансляцию брифинга Президента в Очакове.

"Прочитал, что там есть скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - заявил Зеленский.

По его словам, если данные были почищены, - Иванисов будет наказан. Президент напомнил, что всех людей партия принимала из народа.

"Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности, и МВД их проверяли… Если были почищены данные – будет расследование. Это я тоже всем обещаю. Мы готовы к очищению. И никого не останется ни в правительстве, ни в городах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если хоть кто-то причастен хоть к чему-то криминальному – к взятке или, тем более, к таким уголовным делам", - пообещал Президент.

Как сообщали Українські Новини, депутат Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Тем временем депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.