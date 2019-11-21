Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора

Юрист Андрей Портнов опубликовал текст приговора суда от 1996 года, по которому был осужден депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов.

В 1994 году, когда ему было 17 лет, он с тремя сверстниками ночью ограбили автомобиль "Запорожец" в пгт Куйбышево в Запорожской области. Через несколько месяцев после этого, вечером 13 сентября 1995 года один из друзей Иванисова – Комыса, выполняя поручение отца отогнать служебный автомобиль ГАЗ 31029 на стоянку ослушался его. Вместо этого он собрал троих друзей и поехал кататься. Путевой лист автомобиля, принадлежащего горисполкому, он подделал – своей рукой вписал туда свою фамилию. Их даже остановила милиция, но документы не вызвали подозрения.

Вечером около 21:00 компания на "Волге" встретила двух девушек на улице Калугина. Одну из них Иванисов с другом затолкали в машину к себе на заднее сидение, а другой удалось убежать. Девушка просила ее отпустить к маленькому ребенку домой, но подозреваемые угрожали вывезти её в Ростов или Мариуполь. Компания выехала в поле, где они по очереди изнасиловали девушку. Иванисов насиловал предпоследним и сделал это в извращенной форме.

"Затем пытался изнасиловать О., но сделать это не смог в виду отсутствия эрекции", – говорится в приговоре.

После изнасилования они оставили девушку в поле, а сами скрылись на автомобиле. Убежавшая подруга О. сообщила в милицию о похищении. Была организована группа поиска. Вскоре потерпевшей удалось позвонить домой и рассказать где она находится. Милиция нашла ее на току колхоза "Украина", а насильники задержаны на железнодорожном переезде.

Этой же ночью О. опознала всех в отделении милиции.

Полный текст приговора:

На суде будущий депутат Иванисов признал свою вину по статье 118 часть 2 – групповое удовлетворение половой страсти неестественным способом. А по 117-ой (изнасилование) – он отрицал свою вину.

Приговор был вынесен 21 марта 1996 года Пологовским районным судом Запорожской области Украины. Суд признал виновными всех четверых подозреваемых по статье 118 часть 2, а самого старшего из них – 19-летнего Комысу, по статье 208 за привлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также за подделку документов.

Суд не нашел доказательств вины Иванисова по статье 117, но осудил его по 118-ой часть 2 (групповое удовлетворение половой страсти неестественным способом), а также за покушение на изнасилование группой лиц. Суд также учел, что Иванисов и Ивакин были несовершеннолетними и болели тяжелыми заболеваниями. В итоге Иванисова приговорили к 3,5 годам тюрьмы с отбыванием наказания в воспитательно-трудовой колонии.

Через месяц, 17 апреля 1996 года, суд высшей инстанции смягчил приговор Иванисову до 2,5 лет колонии. Суд учел мнение потерпевшей о смягчении ему наказания.

А уже осенью этого же года Президент Кучма помиловал Иванисова - своим указом он заменил 2,5 года колонии на условный срок. Таким образом Иванисив пробыл в местах заключения чуть более года. Его арестовали 14 сентября 1995 года, и выпустили по указу Кучмы в конце ноября.

На данный момент у Иванисова есть жена и двое детей.

Журналистам удалось разыскать жертву преступления депутата Иванисова и она рассказала об ужасах той сентябрьской ночи.

Как сообщали Українські Новини, Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Депутат Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Тем временем депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.