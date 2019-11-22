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22 листопада 2019, пʼятниця, 08:52 43
Верховна Рада і партії 2019-11-22T11:45:03+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" виключає Іванісова з фракції

"Слуга народу" виключає Іванісова з фракції

згвалтування, Партія
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com

Фракція "Слуга народу" Верховній Раді має намір виключити депутата парламенту Романа Іванісова, який з 3 дружками зґвалтував в машині дівчину, з фракції.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"З цим ми його сьогодні виключили з фракції. Потрібно тільки сьогодні оформити, коли люди прийдуть", - сказав він.

Арахамія не вважає критичним кількість скандалів з членами фракції "Слуга народу" через велику кількості депутатів в ній.

Політик також заперечив заяви ведучих про можливу дачу хабара Іванісовим депутатові Ради від "Слуги народу" Дмитру Соломчуку при відборі кандидатів на вибори до Ради 21 липня.

"Я вважаю, що ця інформація взагалі не відповідає дійсності. Це зараз намагаються накрутити на одну історію 10 історій зверху", - зазначив депутат.

Голова "Слуги народу" заявив, що має намір з іншими членами фракції тиснути на Іванісова, щоб він достроково склав повноваження парламентаря.

Як повідомляли Українські Новини, згідно опублікованому 21 листопада тексту вироку, Іванісов зґвалтував з друзями жінку в 1995 році.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимості народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до згвалтування.

Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування дівчини, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Тим часом депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за згвалтування.

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