Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов опубликовал указ бывшего президента Леонида Кучмы, который подтверждает судимость депутата от фракции "Слуга Народа" Романа Иванисова.

Документ Портнов обнародовал в своем Telegram-канале.

"Друзья, передайте пожалуйста кто-то непрофессиональному Генеральному прокурору, что вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь. Он был осуждён по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой. Позже опубликую приговор", - написал он.

Фото: telegram.org/@PortnovUA

Как сообщали Українські Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.