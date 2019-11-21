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  • Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова
21 ноября 2019, четверг, 17:25 180 Документ
Политика 2019-11-21T17:30:49+02:00
Українські Новини
Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова

Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова

Депутат, Изнасилование, Помилование, Андрей Портнов, Леонид Кучма, Слуга народа, Роман Иванисов

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов опубликовал указ бывшего президента Леонида Кучмы, который подтверждает судимость депутата от фракции "Слуга Народа" Романа Иванисова.

Документ Портнов обнародовал в своем Telegram-канале.

"Друзья, передайте пожалуйста кто-то непрофессиональному Генеральному прокурору, что вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь.  Он был осуждён по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой. Позже опубликую приговор", - написал он.

Фото: telegram.org/@PortnovUAФото: telegram.org/@PortnovUA

Как сообщали Українські Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

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