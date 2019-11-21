Я знаю, як це – прощатися з життям, з дитиною, - жертва депутата Іванісова розповіла шокуючі подробиці згвалтування

Жертва зґвалтування Романа Іванісова розповіла про жахливі подробиці цієї справи. У 1995 році дівчині було всього 25 років і в неї був маленький дитина, коли 4 молодих людей, серед яких був і нинішній депутат Роман Іванісов, силоміць затягли її в машину, тягали за волосся, били та зґвалтували. Злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її цькували після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти". Про це повідомляє ТСН.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, тому що хорошого мало. Не кожен знає, як людина себе відчуває перед смертю. А я знаю, як людина перед смертю відчуває, як це – прощатися з життям, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", - сказала вона.

Дівчина також зізналася в тому, що через тиск їй довелося написати кілька прохань про помилування насильників.

"В машині було четверо – двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас всі хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували у мерській Волзі". Все в Куйбишеві про це знали, в мене плювали. Усі четверо отримали різні терміни, і ні один не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі кожен день, дзвонили, тероризували. За це тиск я писала якісь прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так хотіла все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", - розповіла жінка.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Іванісов з 3 дружками зґвалтував в машині неповнолітню, – текст вироку.

Портнов опублікував указ Кучми, що підтверджує судимість депутата Іванісова.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимість народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до згвалтування.

Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Тим часом депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за згвалтування.