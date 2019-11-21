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21 ноября 2019, четверг, 18:36 703
Силовые структуры 2019-11-21T18:36:44+02:00
Українські Новини
В Петровском начали демонтировать фортификации

В Петровском начали демонтировать фортификации

Демонтаж, Разминирование, война на Донбассе, Фортификационные сооружения

На участке разведения Петровское в Донецкой области начался демонтаж фортификаций. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады старший лейтенант Богдан Петрик, передает Радио Донбас.Реалии.

"Вчера, 20 ноября, в 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказал оню

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС заявили, что разминирование территории в Петровском начнется завтра.

Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.

Также ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил оценивает необходимые затраты для разминирования территорий Донбасса в 800 млн долларов.

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