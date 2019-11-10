В Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала 1+1 заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ на границе с Украиной сейчас не наблюдается.

"Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы, известные нам еще с начала года", - сказал он.

На вопрос, сможет ли Украина защитить себя собственными силами в случае нападения РФ, министр ответил: "Да. Мы смотрим на различные сценарии развития событий, и у нас есть отработанные ответы на такой сценарий так же".

Он заверил, что ни один сценарий не включает возможности капитуляции украинских военных.

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