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21 ноября 2019, четверг, 17:23 98
Силовые структуры 2019-11-21T17:23:26+02:00
Українські Новини
В Богдановке и Петровском закончили разминирование

В Богдановке и Петровском закончили разминирование

Разминирование, Разведение войск

Разминирование территории в Богдановке и Петровском завершилось. Об этом сообщил пресс-офицер 128-й ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передает "Радио Свобода".

"Вчера, 20 ноября, до 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", – отметил пресс-офицер.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области началось 9 ноября в 12:00. Вооруженные силы Украины и представители боевиков "ДНР" запустили сигнальные ракеты, что означало начало процесса.

Разведение сил и средств сторон конфликта до этого уже произошло на двух участках - № 1 в районе поселка Станица Луганская и № 2 в районе города Золотое Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС заявили, что разминирование территории в Петровском начнется завтра.

Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.

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