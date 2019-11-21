В Богдановке и Петровском закончили разминирование

Разминирование территории в Богдановке и Петровском завершилось. Об этом сообщил пресс-офицер 128-й ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передает "Радио Свобода".

"Вчера, 20 ноября, до 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", – отметил пресс-офицер.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области началось 9 ноября в 12:00. Вооруженные силы Украины и представители боевиков "ДНР" запустили сигнальные ракеты, что означало начало процесса.

Разведение сил и средств сторон конфликта до этого уже произошло на двух участках - № 1 в районе поселка Станица Луганская и № 2 в районе города Золотое Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС заявили, что разминирование территории в Петровском начнется завтра.

Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.