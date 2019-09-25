Для разминирования Донбасса в необходимо не менее 800 млн долларов, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил оценивает необходимые затраты для разминирования территорий Донбасса в 800 млн долларов.

Об этом сказал в интервью информационному агентству Министерства обороны "АрмияИнформ" заместитель начальника инженерных войск ВСУ Виктор Кузьмин, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что площадь заминированной территории составляет примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 000 в Луганской.

На этих территориях работают не менее 50-60 групп разминирования на втором и третьем рубежах обороны.

Первый рубеж пока не разминируют, поскольку он находится под постоянными обстрелами боевиков.

Из 700 тыс. гектаров, загрязненных взрывоопасными предметами, только 33 тыс. проверено саперами и уничтожено более 430 тыс. мин и фугасов.

"Относительно полной очистки наших земель... На этот вопрос никто не может дать четкого ответа... По заключению ООН: один год боевых действий приводит к 10 годам очистки территорий. Если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то пиротехникам хватит работы на 50 лет. По мнению специалистов, для этого может потребоваться около 800 млн долларов США. В то же время, по подсчетам экспертов НАТО, - более миллиарда", - сказал Кузьмин.

Он также отметил, что с начала боевых действий на Донбассе 1 064 украинских военных получили минно-взрывные травмы.

Из них 234 военных погибли.

Как сообщали Українськi Новини, Украина завершила разминирование территорий у моста на Станице Луганской.

Тем временем в Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны.