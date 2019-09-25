Для разминирования Донбасса в необходимо не менее 800 млн долларов, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил оценивает необходимые затраты для разминирования территорий Донбасса в 800 млн долларов.\r\nОб этом сказал в интервью информационному агентству Министерства обороны "АрмияИнформ" заместитель начальника инженерных войск ВСУ Виктор Кузьмин, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что площадь заминированной территории составляет примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 000 в Луганской.\r\nНа этих территориях работают не менее 50-60 групп разминирования на втором и третьем рубежах обороны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПервый рубеж пока не разминируют, поскольку он находится под постоянными обстрелами боевиков.\r\nИз 700 тыс. гектаров, загрязненных взрывоопасными предметами, только 33 тыс. проверено саперами и уничтожено более 430 тыс. мин и фугасов.\r\n"Относительно полной очистки наших земель... На этот вопрос никто не может дать четкого ответа... По заключению ООН: один год боевых действий приводит к 10 годам очистки территорий. Если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то пиротехникам хватит работы на 50 лет. По мнению специалистов, для этого может потребоваться около 800 млн долларов США. В то же время, по подсчетам экспертов НАТО, - более миллиарда", - сказал Кузьмин.\r\nОн также отметил, что с начала боевых действий на Донбассе 1 064 украинских военных получили минно-взрывные травмы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИз них 234 военных погибли.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина завершила разминирование территорий у моста на Станице Луганской. \r\nТем временем в Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны.