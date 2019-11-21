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21 листопада 2019, четвер, 18:36 5
Силові структури 2019-11-21T18:46:52+02:00
Українські Новини
У Петровському почали демонтувати фортифікації

У Петровському почали демонтувати фортифікації

На ділянці розведення Петровське в Донецькій області розпочався демонтаж фортифікацій. Про це в четвер, 21 листопада, повідомив прес-офіцер 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади старший лейтенант Богдан Петрик, передає Радіо Донбас.Реалії.

"Вчора, 20 листопада, в 12:00 закінчилося розмінування. А сьогодні, 21 листопада, о 12:00 почався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у штабі ООС заявили, що розмінування території у Петровському почнеться завтра.

Раніше штаб ООС заявляв, що Росія зірвала розведення військ в Петровському. Тим часом в Міноборони заявили, що не бачать загрози вторгнення на півдні України.

Також раніше повідомлялося, що Генеральний штаб Збройних сил оцінює необхідні витрати для розмінування територій Донбасу в 800 млн доларів.
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