Депутат Іванісов з 3 дружками зґвалтував в машині дівчину, – текст вироку

Юрист Портнов опублікував текст вироку суду від 1996 року, за яким був засуджений депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов.

У 1994 році, коли йому було 17 років, він з трьома однолітками вночі пограбували автомобіль "Запорожець" в смт Куйбишеве в Запорізькій області. Через кілька місяців після цього, увечері 13 вересня 1995 року один з друзів Іванісова - Комис, виконуючи доручення батька відігнати службовий автомобіль ГАЗ 31029 на стоянку, не послухався його. Замість цього він зібрав трьох друзів і поїхав кататися. Подорожній лист автомобіля, що належить міськвиконкомові він підробив - своєю рукою вписав туди своє прізвище. Їх навіть зупинила міліція, але документи не викликали підозри.

Увечері близько 21:00 компанія на "Волзі" зустріла двох дівчат на вулиці Калугіна. Одну з них Іванісов з одним заштовхали в машину до себе на заднє сидіння, а інший вдалося втекти. Дівчина просила її відпустити до маленької дитини додому, але підозрювані погрожували вивезти її в Ростов чи Маріуполь. Компанія виїхала в поле, де вони по черзі згвалтували дівчину. Іванісов ґвалтував передостаннім і зробив це в збоченій формі.

"Потім намагався згвалтувати О., але зробити це не зміг через відсутність ерекції", - йдеться у вироку.

Текст вироку Іванісова. Фото: Telegram-канал Андрія Портнова

Після зґвалтування вони залишили дівчину в поле, а самі втекли на автомобілі. Втекла подруга О. повідомила в міліцію про викрадення. Була організована група пошуку. Незабаром потерпілій вдалося подзвонити додому і розповісти де вона знаходиться. Міліція знайшла її на току колгоспу "Україна", а насильники затримані на залізничному переїзді.

Цієї ж ночі О. впізнала всіх у відділенні міліції.

Повний текст вироку:

На суді майбутній депутат Іванісов визнав свою провину за статтею 118 частина 2 - групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом. А по 117-ою (згвалтування) - він заперечував свою провину.

Вирок був винесений 21 березня 1996 року Пологівським районним судом Запорізької області України. Суд визнав винними усіх чотирьох підозрюваних за статтею 118 частина 2, а найстаршого з них - 19-річного Комиса, за статтею 208 за залучення неповнолітніх в злочинну діяльність, а також за підробку документів.

Суд не знайшов доказів провини Іванісова за статтею 117, але засудив його по 118 другій частині 2 (групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом), а також за замах на зґвалтування групою осіб. Суд також врахував, що Іванісов і Івакін були неповнолітніми і хворіли важкими захворюваннями. В результаті Іванісова засудили до 3,5 років в'язниці з відбуванням покарання у виховно-трудовій колонії.

Через місяць, 17 квітня 1996 року, суд вищої інстанції пом'якшив вирок Іванісову до 2,5 років колонії. Суд врахував думку потерпілої про пом'якшення йому покарання.

На даний момент у Іванісова є дружина і двоє дітей.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов опублікував указ Кучми, що підтверджує судимість депутата Іванісова.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимість народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до зґвалтування.

Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої , - Рябошапка стверджує , ГПУ спростовує. Тим часом депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за згвалтування.