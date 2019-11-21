Зеленский пообещал усилить ответственность за осквернение памяти Героев Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что к 20 февраля 2020 года удастся достичь прогресса в расследовании дел Евромайдана, в то время как с женой почтил память героев Небесной сотни

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана... Мы просили усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в прокуратуре, и в ГБР. Там будет 52 человека. Мы все хотим результата... Было бы хорошо, чтобы 20 февраля мы были уже с каким-то результатом. Очень хотелось бы", - сказал Зеленский в ходе общения с членами семей героев Небесной сотни и участниками Евромайдана во время мероприятий ко Дню достоинства и свободы на месте будущего музея "Революции достоинства".

В свою очередь родные погибших попросили главу государства усилить ответственность за осквернение памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины, и отметили важность улучшения социальной защиты родственников погибших.

"Я вам обещаю и сделаю все, о чем вы сказали. Мы благодарны за ваших родных, за близких, отдавших свои жизни", - ответил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана. Также начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк.

Тем временем сегодня 6-я годовщина Евромайдана.