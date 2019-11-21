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21 ноября 2019, четверг, 12:31 476
Президент 2019-11-21T12:32:16+02:00
Українські Новини
Зеленский пообещал усилить ответственность за осквернение памяти Героев Небесной Сотни

Зеленский пообещал усилить ответственность за осквернение памяти Героев Небесной Сотни

Небесная сотня, Евромайдан, Годовщина Евромайдана, Преступления против Евромайдана, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что к 20 февраля 2020 года удастся достичь прогресса в расследовании дел Евромайдана, в то время как с женой почтил память героев Небесной сотни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана... Мы просили усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в прокуратуре, и в ГБР. Там будет 52 человека. Мы все хотим результата... Было бы хорошо, чтобы 20 февраля мы были уже с каким-то результатом. Очень хотелось бы", - сказал Зеленский в ходе общения с членами семей героев Небесной сотни и участниками Евромайдана во время мероприятий ко Дню достоинства и свободы на месте будущего музея "Революции достоинства".

В свою очередь родные погибших попросили главу государства усилить ответственность за осквернение памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины, и отметили важность улучшения социальной защиты родственников погибших.

"Я вам обещаю и сделаю все, о чем вы сказали. Мы благодарны за ваших родных, за близких, отдавших свои жизни", - ответил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана. Также начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк.

Тем временем сегодня 6-я годовщина Евромайдана.

Больше новостей о: Небесная сотня Евромайдан Годовщина Евромайдана Преступления против Евромайдана Владимир Зеленский

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