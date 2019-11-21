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21 ноября 2019, четверг, 11:28 9
Экономика 2019-11-21T11:28:32+02:00
Українські Новини
Рубль "замер" в обменниках Киева

Рубль "замер" в обменниках Киева

Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 21 ноября, когда доллар снова обвалился, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 20 ноября, не изменился и сохранился на уровне 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля понизился на 1 копейку и составил 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 21 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,86
Максимальный 3,76 4,10
Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 ноября, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 24,16 UAH/USD. 

Тем временем Всемирный банк прогнозирует инфляцию (на конец периода) 6,4% в 2019 году и 5,5% в 2020 году. Внешний долг в текущем году, согласно прогнозу ВБ, может составить 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП. Экспорт в текущем году может вырасти на 1,8%, а импорт – на 8,4%, в 2020 – на 2,2% и 6% соответственно, а в 2021 – 2,6% и 5% соответственно.

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