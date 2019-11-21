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21 листопада 2019, четвер, 11:28 14
Економіка 2019-11-21T11:42:43+02:00
Українські Новини
Рубль "завмер" в обмінниках Києва

Рубль "завмер" в обмінниках Києва

Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 21 листопада, коли долар знову обвалився, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 20 листопада, не змінився і зберігся на рівні 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 1 копійку і становив 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля 21 листопада в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,43 3,86
Максимальний 3,76 4,10
Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 листопада, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зберігся на рівні 24,16 UAH/USD.

Тим часом Світовий банк прогнозує інфляцію (на кінець періоду) 6,4% в 2019 році і 5,5% в 2020 році. Зовнішній борг у поточному році, згідно з прогнозом СБ, може становити 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП. Експорт в поточному році може зрости на 1,8%, а імпорт – на 8,4%, у 2020 – на 2,2% і 6% відповідно, а в 2021 – 2,6% та 5% відповідно.

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