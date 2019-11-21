После обвала гривна снова подскочила: курс валют от НБУ на 21 ноября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 ноября, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3120,1828 100 долларов США 2418,3603 100 швейцарских франков 2436,4259 1000 иен 222,9464 10 российских рублей 3,7774 100 евро 2674,4647

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 24,16 UAH/USD.

Ранее эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара.

Тем временем в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Кроме того, каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята в долг по итогам января-октября.