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21 ноября 2019, четверг, 05:55 33
Экономика 2019-11-21T05:55:02+02:00
Українські Новини
После обвала гривна снова подскочила: курс валют от НБУ на 21 ноября

После обвала гривна снова подскочила: курс валют от НБУ на 21 ноября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 ноября, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3120,1828
100 долларов США 2418,3603
100 швейцарских франков 2436,4259
1000 иен 222,9464
10 российских рублей 3,7774
100 евро 2674,4647

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 24,16 UAH/USD.

Ранее эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара.

Тем временем в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Кроме того, каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята в долг по итогам января-октября.

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