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20 ноября 2019, среда, 16:47 64
Финансы 2019-11-20T18:45:03+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после укрепления замерла

Гривна на межбанке после укрепления замерла

Курс валют, Межбанк, курс гривны к доллару

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 24,16 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,16-24,18 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,14-24,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,15-24,18 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,84% с 27,72 UAH/USD до 24,16 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время как эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

В то время, как украинская гривна побила мировой рекорд по укреплению к доллару и продолжает укрепляться из-за большого количества валюты на рынке, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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