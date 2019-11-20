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20 ноября 2019, среда, 11:30 692
Финансы 2019-11-20T11:33:17+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля обвалился в обменниках Киева

Курс продажи рубля обвалился в обменниках Киева

Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В среду, 20 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 19 ноября, вырос на 3 копейки до 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 3 копейки и составил 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 20 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,43

3,87

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 ноября на 0,33 коп. до 24,3939 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,35 коп. до 24,0784 UAH/USD.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. 


Тем временем, с начала года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.

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