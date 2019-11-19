Всемирный банк прогнозирует инфляцию 5,5% в 2020

Всемирный банк прогнозирует инфляцию (на конец периода) 6,4% в 2019 году и 5,5% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

При этом рост цен в 2021 году прогнозируется на уровне 5%.

Внешний долг в текущем году, согласно прогнозу ВБ, может составить 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП.

Государственный и гарантированный долг может составить 51,7% ВВП в 2019 году, 54,6% и 55,3% ВВП соответственно в 2020 и 2021.

Экспорт в текущем году может вырасти на 1,8%, а импорт – на 8,4%, в 2020 – на 2,2% и 6% соответственно, а в 2021 – 2,6% и 5% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции.

Ранее финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен и ожидать ли инфляции.