Доллар снова обвалился в киевских обменниках: курс валют

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 ноября на 0,28 коп. до 24,3667 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,13 коп. до 24,0773 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,58 коп. до 26,5303 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,37 коп. до 26,9627 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0773 24,3667 26,5303 26,9627 3,39 3,86 Максимальный 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,76 4,10 Минимальный 23,7500 24,2000 26,0000 26,8000 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 ноября, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 24,16 UAH/USD. А по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет.

Кроме того, с начала года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.