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21 листопада 2019, четвер, 10:45 15
Економіка 2019-11-21T12:00:02+02:00
Українські Новини
Долар знову впав у київських обмінниках: курс валют

Долар знову впав у київських обмінниках: курс валют

Курс валют, курс долара, курс євро
Долар
Долар

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 листопада на 0,28 коп. до 24,3667 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,13 коп. до 24,0773 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,58 коп. до 26,5303 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,37 коп. до 26,9627 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,0773 24,3667 26,5303 26,9627 3,39 3,86
Максимальний 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,76 4,10
Мінімальний 23,7500 24,2000 26,0000 26,8000 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 листопада, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зберігся на рівні 24,16 UAH/USD. А за прогнозами аналітиків, долара по 30 в найближчий рік не буде.

Крім того, з початку року в Україні курс долара побив рекорд у світі у темпах падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

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