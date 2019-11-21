НАБУ засекретило информацию о возможной причастности Гройсмана к хищению средств "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило информацию о возможной причастности бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана к хищению средств акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Поскольку запрос касается ведомостей досудебного расследования, которые, согласно ст. 8 Закона ("О доступе к публичной информации") являются тайной информацией, такой запрос не подлежит удовлетворению", - сказано в нем.

Кроме того, НАБУ отметило, что доступ к информации может быть ограничен для защиты репутации или прав других людей.

Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), с которого 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность, и отпустил его под залог в размере 100 млн гривен.

Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

Ранее, 29 октября, у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен.