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15 ноября 2019, пятница, 19:11 22
Президент 2019-11-15T19:13:08+02:00
Українські Новини
Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель

Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель

Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Юлия Мендель, Офис Президента Украины
Игорь Коломойский. Скриншот: BIHUS info/YouTube
Игорь Коломойский. Скриншот: BIHUS info/YouTube

Бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский не является представителем Президента Владимира Зеленского и не имеет полномочий говорить от имени Украины, в то время как в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-либо от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - написала Мендель.

13 ноября бизнесмен Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times сделал ряд резонансных заявлений, в частности высказался за возобновление отношений с Россией.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС. Также Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Игорь Коломойский Юлия Мендель Офис Президента Украины

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